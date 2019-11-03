Городской совет Дрездена принял резолюцию под названием Nazinotstand ("НацизмуНеМесто"), которая нацелена на противодействие неонацизму. Об этом пишет MDR, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Автор инициативы, член госсовета Макс Ашенбах заявил, что местные власти обеспокоены популярностью правых взглядов в городе. Подобная ситуация ставит под серьезную угрозу городское сообщество.

По его словам, Nazinotstand будет действовать подобно "чрезвычайной ситуации". Согласно принятой резолюции, городу нужно объединиться в помощи жертвам неонацистского насилия и защитить меньшинства от экстремистских ультраправых действий.

Резолюция была принята 39 голосами против 29. Воздержались от голосования члены правящей партии христианских демократов. Они посчитали резолюцию "актом политического символизма".

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