Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Центр совместных операций сухопутных сил Командования сухопутных войск в приграничной с Сирией провинции Шанлыурфа и был проинформирован об операции "Источник мира", сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

По прибытии в оперативный центр Эрдоган поприветствовал солдат.

В ходе своего визита турецкий лидер был проинформирован о ходе операции "Источник мира".

Во время визита Эрдогана также сопровождали министр внутренних дел Сулейман Сойлу, министр национальной обороны Хулуси Акар, начальник Генерального командующие ВС, заместитель председателя Партии справедливости и развития Махир Юнал, официальный представитель партии Омар Челик и другие.

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