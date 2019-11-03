Сильный пожар произошел в планетарии в столице Турции Анкаре, сообщает агентство Anadolu.

На кадрах видно, как пожарные тушат купол планетария, из которого валит густой дым, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

О причинах пожара, а также о возможных жертвах и пострадавших не сообщается.