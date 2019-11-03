https://news.day.az/world/1172169.html В Анкаре загорелся планетарий
В Анкаре загорелся планетарий
Сильный пожар произошел в планетарии в столице Турции Анкаре, сообщает агентство Anadolu.
На кадрах видно, как пожарные тушат купол планетария, из которого валит густой дым, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
О причинах пожара, а также о возможных жертвах и пострадавших не сообщается.
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