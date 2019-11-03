По меньшей мере 33 человека получили травмы в результате опрокидывания автобуса на севере Франции.

Об этом в воскресенье сообщило AFP со ссылкой на источник в полиции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, следовавший по маршруту Париж - Лондон автобус компании Flexibus съехал с дороги и перевернулся возле города Эстре-Деньекур (департамент Сомма, север страны) в 11:50 (14:50 баку). Отмечается, что 29 человек получили легкие травмы, ранения четверых оцениваются как серьезные. Среди пострадавших есть иностранцы. Прибывшие на место спасательные службы оказали необходимую первую помощь.

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