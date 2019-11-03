Прошедший октябрь стал самым теплым за всю историю наблюдений в Северном полушарии.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, ранее сообщалось, что лето 2019 года стало самым жарким на Северном полушарии Земли за всю историю регулярных метеонаблюдений на планете, то есть с 1891 года. Такой же результат показал и сентябрь. Поддержал эту тенденцию и прошедший октябрь. Он оказался на 0,1°С теплее прежних рекордсменов - октябрей 2016 и 2018 годов.

Как уточняют метеорологи, в октябре 2019 года средняя температура воздуха заметно превысила норму на большей части Евразии и Северной Африки.

По данным Гидрометцентра, в Канаде и Мексике наблюдалось аномальное тепло, а в США аномалии были отрицательными.

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