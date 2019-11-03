https://news.day.az/world/1172186.html Генсек НАТО ответил на призывы исключить Турцию из Альянса
Генсек НАТО ответил на призывы исключить Турцию из Альянса
Генсек НАТО отреагировал на призывы исключить Турцию из Альянса, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По его словам, НАТО, в отличие от ЕС, не предусматривает механизмов для принятия мер против одного из членов альянса.
Столтенберг отметил роль Анкары в сокращении насилия на северо-востоке Сирии. Генсек альянса отметил, что союзники обмениваются мнениями открыто, а Турция приняла столько беженцев, как ни один из союзников.
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