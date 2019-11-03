Генсек НАТО отреагировал на призывы исключить Турцию из Альянса, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, НАТО, в отличие от ЕС, не предусматривает механизмов для принятия мер против одного из членов альянса.

Столтенберг отметил роль Анкары в сокращении насилия на северо-востоке Сирии. Генсек альянса отметил, что союзники обмениваются мнениями открыто, а Турция приняла столько беженцев, как ни один из союзников.

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