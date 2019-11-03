В ходе операции, проведенной в пяти провинциях Турции, задержаны семь лиц, предположительно причастных к террористической организации "ИГ".

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на МВД Турции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Операции были проведены 2 ноября в провинциях Османие, Стамбул, Газиантеп, Килис и Бурса с участием турецкой жандармерии.

По данным МВД, один из задержанных оказался ответственным за тренировочный лагерь "ИГ", где каждый год проходили подготовку от 1500 до 2000 иностранных боевиков. Этот же боевик руководил сбором средств для организации.

Двое других задержанных отвечали за поставку оружия и материально-техническое обеспечение тренировочных лагерей.

"Исламское государство" - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран.

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