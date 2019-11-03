В Москве на Нововясеневском проспекте 600 человек эвакуированы из ТЦ "Спектр" после замыкания.

Отмечается, что короткое замыкание произошло в подсобном помещении ТЦ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Люди были эвакуированы до прибытия пожарных расчетов.

Как сообщили в ГУМЧС по Москве, возгорание на площади 3 кв м произошло в помещении кафе на втором этаже. Оно было ликвидировано.

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