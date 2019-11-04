США сообщили РФ, что союзные Турции в САР боевики обстреляли колонну американских военных, заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон Юрий Боренков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, инцидент произошел 3 ноября. Колонна двигалась в сторону границы с Ираком.

Обстрел был произведен с территории, подконтрольной протурецким боевикам, сирийской национальной армии.

В результате происшествия погибших нет.

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