https://news.day.az/world/1172213.html Американскую колонну обстреляли в Сирии по пути в Ирак
Американскую колонну обстреляли в Сирии по пути в Ирак
США сообщили РФ, что союзные Турции в САР боевики обстреляли колонну американских военных, заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон Юрий Боренков.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, инцидент произошел 3 ноября. Колонна двигалась в сторону границы с Ираком.
Обстрел был произведен с территории, подконтрольной протурецким боевикам, сирийской национальной армии.
В результате происшествия погибших нет.
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