Сирийская армия разместила в воскресенье блокпосты на шоссе Телль-Тамер - Камышлы на севере провинции Хасеке и создает в этом приграничном районе оборонительные рубежи для отпора вероятному вторжению турецких войск.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье агентство SANA.

По его информации, сирийские военнослужащие контролируют участок протяженностью 60 км от населенного пункта Эль-Агайбеш до Савами-Алия и занимают огневые позиции вокруг города Телль-Тамер.

Ранее в местечке Абу-Расейн соединились две колонны правительственных сил, которые двигались к границе из провинциальных центров Хасеке и Ракка. По свидетельству агентства, местные жители тепло приветствовали сирийских военнослужащих и подняли национальные флаги над своими домами.

Как передает SANA, турецкие войска вошли в воскресенье в поселки Мталле и Джан-Тамер южнее города Рас-эль-Айн и приступили к созданию там укреплений. Перестрелок между сирийскими и турецкими военными в воскресенье не было зафиксировано в приграничных районах.

Боестолкновение между ними произошло 30 октября возле селения Телль-Вард к юго-востоку от Рас-эль-Айна. Турецкие войска и формирования сирийской вооруженной оппозиции, которые участвуют в операции "Источник мира", обстреляли также населенный пункт Абу-Расейн.

13 октября агентство SANA сообщило о том, что Дамаск по договоренности с курдами направил войска на север Сирии, чтобы оказать противодействие турецкой армии. Подразделения сирийской армии заняли города Манбидж, Кобани, Табка, Ракка, Айн-Иса и Телль-Тамер.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности. Курды к 29 октября завершили вывод оттуда своих отрядов, и 1 ноября российские и турецкие военные провели первое совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.

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