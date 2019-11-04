https://news.day.az/world/1172218.html Трамп сделал заявление по торговой сделке с Китаем
Трамп сделал заявление по торговой сделке с Китаем
Соглашение, которое ознаменует завершение первого этапа в рамках достижения окончательной торговой сделки с Китаем, будет подписано в США.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, американский президент Дональд Трамп сообщил в воскресенье журналистам во время беседы на Южной лужайке Белого дома после возвращения из Нью-Йорка.
Трамп заявил, что соглашение в рамках первого этапа торговых договоренностей будет подписано "где-то в США", приводит слова главы государства агентство Bloomberg.
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