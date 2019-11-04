Посетители зверинца стали свидетелями весёлого противостояния между братом и сестрой, которые не поделили совместной территории вольера.

Как передает Day.Az со ссылкой на rai77.com, взрослый слонёнок, пользуясь своим превосходством, теснил маленького родственника, который, как мог упирался и давал посильный отпор конкуренту.

В конечном итоге, самому маленькому члену слоновьего семейство пришлось отступить и спрятаться в тени своей матери. Со слов автора видеоролика, подобные схватки между слонятами происходят каждый день.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

https:///slonjata-ustroili-zabavnuyu-shvatku-na-glazah-u-posetitelei-zooparka-03-11-2019.html

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın