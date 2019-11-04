Видеоролик, снятый в Китае, тронул сердца зрителей, ведь он показывает нам молодых людей, понимающих, что каждая жизнь важна.

Как передает Day.Az со ссылкой на 120.su, прогуливаясь по улице, незнакомцы заметили в реке собаку. Глубина была небольшой, так что животное встало на задние лапы, не боясь утонуть, но отвесная каменная набережная не давала ему подняться на берег.

Кроме того, собаке повезло, что на ней был ошейник - именно за него один из добряков, поддерживаемый приятелем, сумел ухватить пленницу. Вскоре собака оказалась в полной безопасности, а люди, посмотревшие эти трогательные кадры, хвалят неравнодушных незнакомцев.

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