Венесуэльский автовладелец, припарковавший свой автомобиль возле АЗС, не смог не запечатлеть весьма необычную уборку, устроенную работником заправки.

Как передает Day.Az со ссылкой на rai77.com, сотрудник заправочной станции, вооружившись шваброй, принялся наводить чистоту на рабочем месте, используя жидкое топливо в качестве моющего и дезинфицирующего средства. Автор видеоролика написал в комментариях к сюжету, опубликованному в Тwittеr, что из-за отсутствия порядка и законов в его стране, периодически встречаются подобные безмозглые персонажи, не отдающие отчёта о возможных последствиях своих поступков.



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