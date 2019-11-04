https://news.day.az/world/1172318.html В Лондоне под бывшим театром найдена ферма конопли стоимостью $52 млн
В Лондоне под бывшим театром найдена ферма конопли стоимостью $52 млн
На юго-востоке Лондона в жилом доме был найден проход в 21-метровый подземный тоннель, ведущий к подземной ферме каннабиса стоимостью £40 млн ($52 млн). Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Фабрика располагалась под бывшим Бродвейским театром на 750 мест, построенном в 1897 году и разрушенном в 1963 году, на месте которого сейчас располагаются магазины.
Отмечается, что нелегальная фабрика могла функционировать около десяти лет.
Люк для прохода в туннель находился в туалете, и был скрыт под кафельной плиткой.
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