На юго-востоке Лондона в жилом доме был найден проход в 21-метровый подземный тоннель, ведущий к подземной ферме каннабиса стоимостью £40 млн ($52 млн). Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Фабрика располагалась под бывшим Бродвейским театром на 750 мест, построенном в 1897 году и разрушенном в 1963 году, на месте которого сейчас располагаются магазины.

Отмечается, что нелегальная фабрика могла функционировать около десяти лет.

Люк для прохода в туннель находился в туалете, и был скрыт под кафельной плиткой.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın