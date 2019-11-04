Трагикомичная сцена, произошедшая в октябре 2017 года, предположительно во Вьетнаме, попала в объектив камеры наружного наблюдения.

Как передает Day.Az со ссылкой на rai77.com, рассеянный владелец легковушки забыл поставить на ручник своё транспортное средство и отлучился по делам. Увидев, что его автомобиль отправился в самостоятельное путешествие, автовладелец успел преградить ему путь.

Проезжавшая мимо мотоциклистка, не раздумывая бросилась на помощь рассеянному автомобилисту, но перепутала педали и усугубила ситуацию, врезавшись в торговое заведение.

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