В канадской провинции Онтарио вступил в силу запрет на использование в школе смартфонов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Таким образом дети смогут сосредоточиться на учебном процессе - телефоны стали одним из главных факторов, отвлекающих школьников от уроков, заявили местные власти.

Пользоваться смартфонами запрещено не только школьникам, но и преподавателям, однако запрет распространяется только на время уроков - на перемене можно снова отвлечься на свой гаджет.

Впрочем, в документе есть исключения: учителям можно пользоваться смартфонами во время уроков, если возникнет необходимость, а также в экстренной ситуации, к примеру, для вызова скорой помощи. Запрет также не коснется детей с ограниченными возможностями.

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