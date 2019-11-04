Полиция во Вьетнаме задержала еще восемь человек в рамках расследования массовой гибели мигрантов в Британии. Об этом сообщает местное издание VnExpress, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Полиция графства Эссекс 23 октября обнаружила 39 погибших в грузовике, который прибыл в Великобританию из Бельгии. Через неделю правоохранители сообщили, что все погибшие мигранты были гражданами Вьетнама.

Восемь подозреваемых в причастности к организации сети по отправке незаконных мигрантов были задержаны 3 ноября в провинции Нгеан. Сообщается, что 21 житель этого региона пропал в Великобритании, покинув страну в период с апреля по август. Власти провинции собирают образцы ДНК родственников пропавших для опознания жертв трагедии в Эссексе.

На прошлой неделе полиция Вьетнама в рамках расследования дела в Эссексе задержала двух человек в провинции Хатинь.

В Британии по подозрению в причастности к убийству задержаны пять человек, в том числе водитель грузовика - 25-летний Морис (Мо) Робинсон из Северной Ирландии. Позже трое задержанных были отпущены под залог. Судебные слушания по делу Робинсона начнутся 25 ноября.

Как сообщает полицейское управление Эссекса, по подозрению в непреднамеренном убийстве и незаконной транспортировке людей разыскиваются 40-летний Ронан Хьюджес и его брат, 34-летний Кристофер. Оба разыскиваемых - выходцы из североирландского графства Арма, однако могут проживать как в Северной Ирландии, так и в республике Ирландия.



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