Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии. Об этом сообщает телеканал Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Конгрессмен подчеркнула, что в первую очередь американские солдаты должны обеспечивать национальную безопасность и защищать своих граждан.

По ее мнению, Трамп "изменил этот курс".

Также Габбард напомнила, что ранее американский лидер намеревался вернуть военнослужащих домой, в действительности же оставил их в Сирии не для борьбы с террористическими организациями, но для протекции нефтяных полей, которые не принадлежат США.

Политик добавила, что действия с нефтью "позорят" военных армии Соединенных Штатов.

"Это энергетические ресурсы, которые принадлежат сирийскому народу", - заявила Габбард.

Также она отметила, что "подобный захват лишает сирийцев главного ресурса, который нужен им не только для выживания, но и для налаживания своей жизни".

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