Жительница Североуральска (Свердловская область, Россия), в конце октября прокладывая свой маршрут по узким улочкам населённого пункта, чуть не оказалась на месте приземления массивного "монумента", выпавшего из кузова самосвала. Момент выпадения огромного валуна из выехавшего из-за поворота грузовика попал в объектив видеорегистратора, установленного в салоне легковушки. Переведя дух, удачливая автомобилистка продолжила движение по полному неожиданностей маршруту. Судя по авторскому комментарию, в исполнении Иннoкeнтия Шeрeмeтa, главная героиня сюжета до встречи с самосвалом, чуть не столкнулась с другим участником дорожного движения, не уступившим ей дорогу, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.



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