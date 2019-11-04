На венгерских газовых месторождениях в центре страны в скором времени начнется добыча голубого топлива.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, разведочное бурение дало положительный результат.

Ожидается, что ежедневный уровень добычи газа удастся довести до нескольких сотен тыс. кубометров.

3D-сейсмические исследования в регионе Солнок и Алчисигет начались несколько лет назад с целью выявления здесь возможных глубоких залежей нефти и газа. В ряде случаев исследования оказались результативными, что сподвигло специалистов на дальнейшую разведку на наличие углеводородов.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın