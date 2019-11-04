Турецкий военнослужащий погиб в районе проведения турецкой военной операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии. Об этом сообщило в понедельник агентство Demiroren со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, солдат ВС республики погиб в результате взрыва при проведении работ по разминированию территорий, на которых проходили боевые действия.

С 9 октября на севере Сирии находятся подразделения турецкой армии. Первоначально Анкара объявила о проведении там операции "Источник мира" с целью создания буферной зоны. В ходе этой кампании Анкара установила контроль над территорией между городами Рас-эль-Айном и Телль-Абъядом.

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