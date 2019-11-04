https://news.day.az/world/1172487.html Российский самолет экстренно сел в Минске
Российский самолет экстренно сел в Минске
Самолет, вылетевший из Москвы в Рим, экстренно приземлился в Минске после того, как одному из пассажиров стало плохо. Об этом "Ленте.ру" сообщил один из путешественников, который находится на борту, передает Day.Az.
По его словам, после приземления в белорусской столице мужчину передали медикам скорой помощи. Других подробностей инцидента он не привел.
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