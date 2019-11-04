Главы семи из десяти стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не явились на саммит с США, на котором представитель Вашингтона зачитал приглашение президента Дональда Трампа посетить его в Америке для "особого саммита". Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что представители только трех делегаций пришли на это заседание. Так, на мероприятии находились премьер-министры Таиланда (председательствующего в этом году в АСЕАН), Вьетнама и Лаоса. От других стран блока - Сингапур, Малайзия, Индонезия, Бруней, Камбоджа, Мьянма и Филиппины - пришли лишь министры иностранных дел.

Сам Трамп также не приехал на саммит лидеров АСЕАН и Восточно-Азиатский саммит, которые проходят 2-4 ноября в столице Таиланда. Кроме того, он не направил в Бангкок ни вице-президента, ни госсекретаря. Вместо этого, американскую делегацию возглавил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

По данным региональных наблюдателей, это нетипичное для США понижение уровня представительства на заседаниях АСЕАН.

Помимо этого, в соседнем с мероприятиями АСЕАН зале спортивно-выставочного комплекса IMPACT на северной окраине Бангкока проходит Индо-Тихоокеанский бизнес-форум, организованный Вашингтоном совместно с деловым советом АСЕАН - США и торговой палатой страны.

Здесь главой американской делегации выступает министр торговли Уилбур Росс. На открытии он подчеркнул, что среди примерно одной тысячи участников мероприятия - 19 американских послов в странах региона и восемь глав департаментов администрации США.

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