https://news.day.az/world/1172524.html Летевший из Германии Boeing 737 сел в Москве
Летевший из Германии Boeing 737 сел в Москве
Самолет Boeing 737, следовавший из Германии, аварийно приземлился в московском аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неисправности гидросистемы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах, передает Day.Az.
"Самолет благополучно сел в аэропорту", - сказал источник.
По его словам, при подлете к Москве командир воздушного судна сообщил о неполадках. "По предварительной информации, сработал датчик неисправности гидросистемы самолета", - сказал источник.
Пострадавших в результате инцидента нет.
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