https://news.day.az/world/1172525.html Сильный взрыв в Индии, десятки пострадавших
Сильный взрыв в Индии, десятки пострадавших
По меньшей мере один человек погиб, еще 45 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в понедельник в Сринагаре - столице союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, трое пострадавших являются служащими военизированной полиции Индии. Раненые доставлены в больницу, один из них находится в критическом состоянии.
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