https://news.day.az/world/1172554.html США начали процесс выхода из Парижского соглашения по климату
США начали процесс выхода из Парижского соглашения по климату
США в понедельник начали официальный процесс выхода из Парижского соглашения по климату, который завершится через год. Об этом говорится в распространенном пресс-службой Госдепартамента заявлении госсекретаря Майкла Помпео, передает ТАСС.
"США сегодня начали процесс выхода из Парижского соглашения. Согласно условиям соглашения, США направили официальное уведомление о выходе в ООН, - отмечается в тексте. - Выход будет завершен через год после направления уведомления".
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