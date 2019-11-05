Торговый, промышленный и инвестиционный потенциал более чем 150 стран и регионов мира будет представлен на открывающейся во вторник в Шанхае 2-й Китайской международной импортной выставке (CIIE), передает ТАСС.

Свою продукцию и услуги в павильонах Национального выставочного конгресс-центра (NECC) на площади порядка 360 тыс. квадратных метров представят свыше 3 тыс. компаний со всего мира.

Организаторами выставки, которая впервые с большим размахом была проведена в ноябре 2018 года, выступают Министерство коммерции КНР и правительство Шанхая. Церемонию ее открытия в этом году посетит председатель КНР Си Цзиньпин, который выступит с речью и совершит осмотр национальных павильонов.

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