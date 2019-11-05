Торговое соглашение Китая и США, которого стороны уже долгое время пытаются добиться, должно учитывать интересы не только двух сторон, но также и других стран, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон на открытии Второй китайской международной выставки импортных товаров (CIIE), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В торговой войне есть только проигравшие... Мы стали свидетелями того, к чему привел торговый конфликт двух крупнейших экономик мира, какой ущерб он уже нанес мировой экономике. Мы надеемся, что в конечном счете будет достигнуто соглашение для урегулирования (торговых) трений с учетом интересов двух сторон и их партнеров, включая Евросоюз", - отметил Макрон.

Он также призвал Китай ускорить упрощение процедур доступа на рынок для иностранных компаний, сделать их более прозрачными, чтобы компании, желающие работать на китайском рынке, шли на этот шаг с уверенностью. Также он отметил необходимость создать условия для защиты прав интеллектуальной собственности компаний, равные условия на рынке и равный доступ к субсидиям с китайскими компаниями.

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