Госсекретарь США Майкл Помпео полагает, что американские санкции нанесли серьезный ущерб Ирану и вынуждают его руководство сокращать расходы. Об этом госсекретарь заявил в понедельник в интервью телеканалу Fox Business, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По мнению госсекретаря, санкции "по-настоящему оказывают влияние" на Тегеран. Как отметил Помпео, США "следует продолжать оказывать давление" на Иран. "Меньше ресурсов стало у [ливанской шиитской партии] "Хезболлах", у некоторых шиитских формирований, мусульманским лидерам в Иране приходится принимать все более трудные решения относительно своего бюджета", - сказал он.

Госсекретарь США выразил надежду на то, что европейские союзники Вашингтона ужесточат политику в отношении Ирана. "Думаю, европейцам придется понять, что иранцы идут в неверном направлении", - сказал он. Помпео выступил с утверждением, что Тегеран пытается "вымогать средства у Европы и Запада". По его словам, "это вызывает озабоченность" у европейских союзников Вашингтона.

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