Вашингтон и Пекин рассматривают возможность отмены части введенных ранее взаимных пошлин для решения спорных вопросов в сфере торговли. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам ее источников, американские и китайские власти полагают, что такой шаг мог бы способствовать успешному ходу консультаций. Издание отмечает, что стороны достигли принципиального согласия относительно первого этапа выработки договоренностей по торговле. Он касается приобретения Китаем американской сельскохозяйственной продукции, "правил по предотвращению валютных манипуляций", а также ряда мер по защите в Китае интеллектуальной собственности и улучшения условий для работы американских компаний.

Как говорится в публикации, в рамках этих договоренностей Вашингтон, вероятно, будет готов отказаться от запланированного на декабрь введения новых пошлин на товары из Китая. По словам источников, также рассматривается возможность отмены части уже введенных ранее американскими и китайскими властями пошлин.

Министр торговли США Уилбур Росс на прошлой неделе сообщил в эфире телеканала Fox Business, что Вашингтон доволен ходом переговоров с Китаем и рассчитывает, что договоренности между странами по ряду вопросов будут достигнуты в течение двух недель. Он назвал текущие консультации "первой фазой" переговорного процесса.

Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро 1 ноября в эфире телеканала Fox Business сообщил, что, по его мнению, имеющиеся разногласия в указанной сфере между США и КНР будут урегулированы "в три этапа".

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın