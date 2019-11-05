Проведя день на озере, Джесика Бонасола решила поторопиться домой, потому что надвигалась сильная гроза, передает 120.su.

Непогода застала жительницу Аргентины в дороге, и она решила воспользоваться этим, чтобы снять всполохи молний на видео, причём в замедленном режиме. Впрочем, даже при таком режиме Джесика не сразу поняла, что стала очевидицей странного явления. Лишь позже, просматривая отснятые кадры, она заметила какой-то объект, который упал с неба при вспышке молнии.

Зрители посчитали видеоролик очень интересным. Многие признались, что в очередной раз убедились, что инопланетным кораблям не стоит летать во время грозы, ведь это уже не первый случай, когда НЛО падают с неба. Особенно всех поразил размер объекта - люди уверены, что он был просто огромным, и всем интересно было бы выяснить его дальнейшую судьбу.

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