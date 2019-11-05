https://news.day.az/world/1172748.html Появилось новое видео аварийной посадки вертолета с главой Боливии - ВИДЕО
Было принято решение совершить аварийную посадку. Вертолет приземлился между припаркованными машинами.
Появилось новое видео аварийной посадки вертолета с главой Боливии - ВИДЕО
В социальных сетях появилось новое видео аварийной посадки вертолета с главой Боливии Эво Моралесом на борту, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Напомним, вертолет должен был лететь по маршруту Колкири - Оруро. Во время взлета произошла поломка в хвостовом винте. Вертолет закружило в воздухе рядом с автомобильной стоянкой.
Было принято решение совершить аварийную посадку. Вертолет приземлился между припаркованными машинами.
В результате ЧП никто не пострадал.
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