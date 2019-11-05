В социальных сетях появилось новое видео аварийной посадки вертолета с главой Боливии Эво Моралесом на борту, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Напомним, вертолет должен был лететь по маршруту Колкири - Оруро. Во время взлета произошла поломка в хвостовом винте. Вертолет закружило в воздухе рядом с автомобильной стоянкой.

Было принято решение совершить аварийную посадку. Вертолет приземлился между припаркованными машинами.



В результате ЧП никто не пострадал.

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