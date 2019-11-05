Сотрудники оперативных служб проверяют здание евангелическо-лютеранского кафедрального собора святых Петра и Павла в центре Москвы после сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в правоохранительных органах, передает Day.Az.

"Поступило сообщение об угрозе взрыва в соборе Петра и Павла, на место выехали все оперативные службы. Из здания были эвакуированы шесть человек", - сказал собеседник агентства.

Здание собора проверят кинологи с собаками.

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