https://news.day.az/world/1172751.html Угроза взрыва в центре Москвы: Сотрудники оперативных служб проверяют здание
Угроза взрыва в центре Москвы: Сотрудники оперативных служб проверяют здание
Сотрудники оперативных служб проверяют здание евангелическо-лютеранского кафедрального собора святых Петра и Павла в центре Москвы после сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в правоохранительных органах, передает Day.Az.
"Поступило сообщение об угрозе взрыва в соборе Петра и Павла, на место выехали все оперативные службы. Из здания были эвакуированы шесть человек", - сказал собеседник агентства.
Здание собора проверят кинологи с собаками.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре