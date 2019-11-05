Около десять тысяч кроликов сгорели заживо на звероферме под Саратовом. Крупный пожар вспыхнул в Энгельсском районе в деревне Голубьевка глубокой ночью.

Огонь быстро распространился на площади свыше 1200 квадратных метров, и к моменту прибытия первых пожарных подразделений пламенем была объята вся территория одноэтажного строения, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

"В 02:00 ночи по местному времени поступило сообщение о загорании частной фермы по разведению кроликов в Энгельсском районе в селе Голубьевка. Здание фермы одноэтажное, железобетонное. Площадь пожара составила 1240 квадратных метров. На тушение выезжали четыре единицы техники и 15 человек личного состава. В 05:25 утра пожар был ликвидирован. На момент возгорания людей в помещении фермы не находилось, около десяти тысяч кроликов погибли. Причины пожара устанавливаются", - заявила в разговоре со "Звездой" главный специалист отдела информационного обеспечения деятельности МЧС России по Саратовской области Ирина Пригода.

Сейчас на месте крупного пожара работают следователи и дознаватели МЧС, которым предстоит разобраться в истинных причинах возгорания. По одной из версий, к трагедии могло привести несоблюдение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования. Владельцам фермы причинен серьезный материальный ущерб, размер которого еще не подсчитан.

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