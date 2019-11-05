Законопроект, который запрещает продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения, прошел первое чтение в Думе, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Если документ будет принят, то он вступит в силу с 1 июля 2020 года. По мнению члена комитета Госдумы по экономической политике Алексея Канаева, новый законопроект должен защитить права россиян, а также помочь отечественным IT-компаниям.

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