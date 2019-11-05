https://news.day.az/world/1172813.html В России запретят продавать оргтехнику без российского ПО
В России запретят продавать оргтехнику без российского ПО
Законопроект, который запрещает продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения, прошел первое чтение в Думе, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Если документ будет принят, то он вступит в силу с 1 июля 2020 года. По мнению члена комитета Госдумы по экономической политике Алексея Канаева, новый законопроект должен защитить права россиян, а также помочь отечественным IT-компаниям.
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