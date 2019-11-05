Кальвет Нкомо, работающий гидом в сафари лагере "African Bush Camps", в середине октября стал свидетелем охоты льва и львицы на маленького слонёнка, произошедшей на территории кемпинга Нгвешла (национальный парк Хванге, Зимбабве).

Кровожадные дикие кошки устроили на водопое засаду слонёнку. Лев, подкравшись сзади, проверил бдительность детёныша слона. А затем, когда его соплеменница отвлекла внимание жертвы, неожиданно напал на слонёнка и повалил его на землю, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

"Десять минут спустя самец льва, известный по имени Хумба, сначала сделал ложное нападение на слонёнка, но со второй попытки атаковал свою жертву, прыгнув сзади на спину. Вскоре львица присоединилась ко льву. Всё произошло очень быстро.

Через два дня после этого наблюдения я увидел ещё одну группу львов, напавших на слона в той же яме с водой. Тогда слону повезло, и он смог убежать от голодных хищников", - поделился подробностями Кальвет Нкомо.

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