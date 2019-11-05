Сестра ликвидированного главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади находится в турецком миграционном центре, ее судьбу решат судебные власти. Об этом во вторник заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Проводятся юридические процедуры. Процесс будет идти в соответствии с нашим законодательством. Наши службы провели задержание, и этот человек пока будет содержаться в миграционном центре", - цитирует президента телеканал NTV. Эрдоган не предоставил подробностей относительно того, будет ли суд над сестрой аль-Багдади проходить в Турции, отметив, что недостаточно осведомлен о юридической стороне дела.

Ранее руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун подтвердил информацию о задержании сестры аль-Багдади в провинции Идлиб в ходе спецоперации. Агентство Reuters со ссылкой на представителя властей Турции сообщало, что Анкара рассчитывает получить в результате допроса женщины ценные сведения о внутреннем функционировании ИГ.

27 октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации главы ИГ. По его словам, аль-Багдади был уничтожен в ходе спецоперации в сирийской провинции Идлиб. Трамп поблагодарил за содействие в проведении операции Россию, Ирак, Сирию и Турцию. В Минобороны России заявили, что не располагают достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади. Мировое сообщество назвало ликвидацию главаря ИГ важным, но не решающим шагом в борьбе с терроризмом, призвав продолжить эту борьбу.

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