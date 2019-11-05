Иранская сторона передала в МАГАТЭ письмо с информацией о том, что 6 ноября начнется наполнение газом центрифуг на объекте в Фордо.

Об этом заявил во вторник постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"После заявления и распоряжения президента Ирана [Хасана Роухани] в МАГАТЭ было передано письмо о начале наполнения газом [центрифуг] на объекте в Фордо", - приводит его слова агентство ISNA.

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