Тегеран запретил сотрудничество с Британским советом (British Council) под угрозой наказания. Об этом сообщило министерство информации Ирана (спецслужбы страны) во вторник, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Как ранее заявлял официальный представитель судебной власти Ирана, любое сотрудничество с британским культурным советом запрещено и будет преследоваться в судебном порядке", - говорится в сообщении ведомства.

Там отмечается, что Великобритания занимается проектом по выстраиванию сетей своего влияния, "за реализацию которого отвечает британский культурный совет, известный как British Council, в который входит ряд представителей элит, а также деятелей, занятых в культурно-образовательной сфере".

Ранее агентство Fars сообщало, что суд приговорил гражданку Ирана к 10 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Великобритании, она работала в Британском совете и, по данным агентства, призналась в сотрудничестве с разведывательными органами Британии.



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