За год до президентских выборов в США главные кандидаты от Демократической партии усилили свои позиции относительно позиций действующего лидера государства Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные опроса ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бывший вице-президент страны Джо Байден опережает Трампа на 17 процентных пунктов. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс поднял свои показатели с 6 пунктов в июле до 17 на данный момент. Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен начинала с 7 пунктов и достигла 15.

Импичмент Трампа не является единственной причиной усиления позиций демократов, так как тенденция наметилась еще в сентябре.

По данным опроса, шесть из десяти американцев заявляют, что действующий президент ненадежен и не заслуживает доверия, не обладает личностными качествами и темпераментом, необходимыми для эффективного выполнения обязанностей. 54% граждан США считают, что действия Трампа негативно повлияли на имидж страны на внешнеполитической арене.

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