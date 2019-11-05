Школьный учитель из американского города Шампейн, штат Иллинойс, спас брошенного в озеро раненого пса. Об этом сообщает местная газета The News-Gazette, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В субботу, 2 ноября, Брайант Фриц (Bryant Fritz) пришел порыбачить на озеро Кауфман и заметил в воде клетку с живой собакой. "Я увидел пса около 15:00, - вспоминает он. - Клетка практически полностью ушла под воду, на поверхности оставалась только морда щенка. На улице в тот день было довольно холодно".

Американец немедленно снял в себя верхнюю одежду и бросился спасать животное. "Было очевидно, что собака просидела в ледяной воде несколько часов, - утверждает мужчина. - Я быстро вытащил ее на сушу. Ее так сильно трясло, она выглядела болезненно. Я отнес ее в машину и включил прогрев салона на полную мощность".

Фриц обнаружил на спине и лапах щенка раны. Он записал собаку на прием в ветеринарную клинику и по дороге ненадолго заехал домой. "Я укутал ее в плед, - отмечает американец. - Я хотел ее поскорее согреть". В ветклинике животному диагностировали гипотермию - состояние организма, при котором температура тела падает ниже, чем требуется для поддержания нормального обмена веществ и функционирования.

Ветеринары обработали щенку раны, дали антибиотики и обезболивающее. Четвероногий пациент быстро пошел на поправку. В понедельник, 4 ноября, собаку, которую назвали Дори, передали в службу по отлову бездомных животных округа Шампейн. Пес пробудет там до тех пор, пока власти не выяснят детали произошедшего.

Фриц, который недавно лишился собаки, планирует приютить Дори. "Когда я заполнял в ветклинике бумаги, я вдруг понял, что хочу, чтобы эта собака стала частью моей жизни", - подчеркнул американец.

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