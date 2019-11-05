Финансирование искусственного интеллекта (ИИ) правительством США сократилось, и стране необходимо инвестировать в исследования, готовить персонал, умеющий работать с искусственным интеллектом, и применять эти технологии в миссиях национальной безопасности. Об этом говорится в промежуточном отчете комиссии, возглавляемой бывшим генеральным директором компании Google, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Комиссия национальной безопасности по искусственному интеллекту (NSCAI), созданная Конгрессом в прошлом году, выразила обеспокоенность по поводу прогресса, достигнутого Китаем в этой области. В докладе говорится, что правительству США все еще предстоит проделать огромную работу, прежде чем можно перейти от "многообещающей технологической новинки к зрелой технологии, интегрированной в основные миссии национальной безопасности".



Комиссия считает, что совместные усилия по разработке ИИ в сфере национальной безопасности важны, сказал журналистам Роберт Ворк, заместитель председателя NSCAI и бывший заместитель министра обороны. В докладе сообщается, что NSCAI ведет переговоры с Японией, Канадой, Великобританией, Австралией, Европейским союзом.



Китай инвестирует в ИИ больше, чем Соединенные Штаты, говорится в докладе, в котором Поднебесная упоминается более 50 раз. "Китай лидирует по двум отраслям. Одна из них - распознавание лиц, другая - финансовые технологии. Это не означает, что они в целом опережают США в сфере ИИ", - сказал журналистам председатель комиссии Эрик Шмидт.



Опрос, проведенный комиссией, показал, что Китай быстро интегрирует новые разработки, но "лучшие оригинальные работы все еще выходят на Западе", - сказал Шмидт. По его словам, Соединенные Штаты все еще могут вырваться вперед в технологической гонке.



Шмидт является техническим консультантом корпорации Alphabet Inc., являющейся материнской компанией Google. Ранее он был исполнительным директором компании, а до этого - генеральным директором Google. Среди других членов комиссии - Эндрю Ясси, генеральный директор Amazon Web Services, и Сафра Кац, генеральный директор Oracle Corp.



В части доклада комиссии рассматривался вопрос о том, следует ли Соединенным Штатам ограничить американское сотрудничество с китайскими исследователями ИИ, в том числе посредством визового и экспортного контроля. Проблема, с которой сталкиваются американские чиновники, заключается в том, что американские промышленные и академические лидеры заявляют, что любые подобные ограничения нанесут ущерб американской экономике, говорится в докладе.



Вместе с тем Соединенные Штаты должны быть открыты для сотрудничества с Китаем в деле поощрения ответственного применения ИИ, включая, например, совместное запрещение применения ИИ для запуска ядерного оружия.



Комиссия также выразила обеспокоенность тем, что Китай, якобы используя искусственный интеллект, нарушает права человека, чем подаст плохой пример авторитарным режимам. Отмечается, что помимо Китая, "по меньшей мере 74 другие страны также осуществляют наблюдение с помощью искусственного интеллекта", включая половину "развитых либеральных демократий".

Обращая внимание на активность сотрудников технологических корпораций, протестовавших против партнерства компаний с американскими военными, авторы доклада отметили, что "этика и стратегическая необходимость совместимы друг с другом". Широкую поддержку получила идея сделать технологию беспристрастной и безопасной, говорится в докладе, однако "Комиссия обеспокоена тем, что дебаты парализуют развитие искусственных интеллекта".



В прошлом месяце Пентагон заключил спорный контракт с Microsoft Corp, против которого выступили некоторые сотрудники компании. Компания в течение десяти лет будет заниматься созданием облачной инфраструктуры хранения данных для минобороны США. Ранее наиболее вероятным кандидатом на получение этого контракта считалась компания Amazon. Она уже заявила, что рассматривает возможность опротестовать решение о заключении контракта, поскольку "детальная сравнительная оценка предложений", сделанных кандидатами, "явно приведет к другому выводу".



Еще раньше, в ноябре 2018 г. Microsoft выиграла контракт на сумму $479 млн на поставку армии США версии гарнитуры дополненной реальности HoloLens. Когда компания выиграла тендер на разработку для армии США, против этого публично выступили тысячи сотрудников Microsoft. Выступления были настолько значительны, что гендиректор Microsoft Сатья Наделла был вынужден вмешаться и весьма резко ответить сотрудникам компании, не согласным с решением. "Мы приняли принципиальное решение не отказывать в технологиях институтам, выбранных нами в демократических государствах, чтобы защитить свободу, которой мы располагаем. Мы открыто заявляем в своем решении, и мы продолжим диалог [с сотрудниками]", - сказал Наделла в интервью CNN Business на мероприятии Mobile World Congress.



В новой информационной экономике Китай имеет преимущество из-за огромного населения и широкомасштабного применения искусственного интеллекта во многих областях - от распознавания лиц, используемого правоохранительными органами, до поиска наилучшего маршрута доставки еды. Или, как выразился венчурный инвестор Ли Кайфу, если данные - это новая нефть, то Китай - Саудовская Аравия данных.



Теоретически это должно привести к преимуществу при проектировании чипов искусственного интеллекта (AI). Поскольку микросхемы для искусственного интеллекта изготавливаются по индивидуальному заказу для конкретного применения, они могут предложить превосходные характеристики по сравнению с традиционными микросхемами даже при использовании более старых (и дешевых) технологий и оборудования, которые широко доступны в Китае, что является благом для достижения страной самообеспеченности в ключевых технологиях.



Для Китая достижение самообеспеченности технологиями, которые считаются критически важными для военной и экономической безопасности страны, приобрело еще большую актуальность, после того как компания Huawei - крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования - столкнулась с препятствиями в нескольких развитых странах, поскольку китайские технологические компании находятся под пристальным вниманием Вашингтона. США подозревают их в связях с китайским правительством и опасаются, что они могут использоваться Пекином для скрытого шпионажа.



Демонстрация силы является частью более широкой кампании США по сдерживанию прогресса Китая в продвинутых технологиях, которые могут изменить баланс военной и экономической мощи. Недавно главный технологический директор США Майкл Крациос заявил в Вашингтоне, что, несмотря на то что в настоящее время США являются лидером в сфере искусственного интеллекта, Китай быстро сокращает разрыв.



"Наша цель очень ясна: уникальная американская система должна сделать все возможное, чтобы ее коллективная сила могла удержать лидерство США в гонке ИИ и развить наш успех", - сказал Крациос на форуме Центра инноваций в области данных.



Его призыв к расширению сотрудничества между Вашингтоном и частным сектором прозвучал в связи с тем, что ежегодные федеральные расходы на исследования ИИ, не связанные с обороной, должны подняться почти до $1 млрд согласно дополнению к бюджетному запросу Трампа на 2020 г.



Эта цифра представляет собой увеличение, учитывая, что агентства, включая Министерство обороны США и не связанные с обороной организации, потратили около $1 млрд на исследования ИИ в 2016 г. Но критики давно утверждают, что Китай обгоняет США по ИИ, значительно превосходя своего соперника в этом секторе.



Страны стремятся получить глобальное инновационное преимущество с помощью ИИ, который может повысить конкурентоспособность, повысить производительность, укрепить национальную безопасность и решить социальные проблемы.



Китай сделал один из самых больших шагов к доминированию ИИ, после того как два года назад объявил о своем плане стать мировым лидером в области новых технологий к 2030 г.



Именно в этом контексте эксперты рассматривают развитие искусственного интеллекта и замедление действия закона Мура как окно возможностей для Китая.



Некоторые из ведущих китайских технологических фирм уже создали собственные дочерние компании, специализирующиеся в основном на разработке чипов искусственного интеллекта интернета вещей (IoT) для широкого спектра приложений, от интернета вещей до автономного управления.



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