В США с небоскреба на тротуар вылили тонну воды
В американском городе Филадельфия на тротуар с высоты рухнула тонна воды. Поток пролился с верхних этажей небоскреба, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
В службе безопасности небоскреба произошедшее комментировать не стали, арендаторы здания также не ответили на вопросы журналистов, сообщает сайт телеканала "360". В аварийных службах города заявили, что ничего не знают об инциденте. Не смогли объяснить причины случившегося и пожарные, и полиция.
Видео с водопадом в своем Twitter опубликовало новостное издание Billypenn. В сообщении говорится, что вода с верхних этажей на улицу лилась в течение пяти минут. Позже стало известно, что таким образом проводилось ежегодное испытание систем противопожарной защиты.
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