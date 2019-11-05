Президент России предложил заменить электронную энциклопедию "Википедия" на русский аналог - "Большую российскую энциклопедию" в электронном виде.

Об этом сообщает РИА Новости.

На Совете по русскому языку Путин отметил, что это даст пользователям возможность получать достоверную и качественную информацию "в хорошей современной форме". В сентябре уже обсуждалась идея создать энциклопедию на русском языке, соответствующий проект получит порядка 1,7 миллиарда рублей на три года. Выполнять проект планирует научное издательство "Большая российская энциклопедия".

Эта энциклопедия вряд ли станет прямым аналогом "Википедии", заметил в эфире НСН интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. По его словам, российский проект подразумевает более точную проверку информации.

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