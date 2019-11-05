Странам Европы придётся выложить ради общего дела ещё больше: Еврокомиссия опубликовала проект бюджета ЕС на следующие семь лет, в котором взносы стран- членов заметно вырастут.

В Брюсселе подчёркивают, что причина не в "брексите": компенсировать уход Великобритании конечно придётся, но это лишь 1/8 от увеличения взносов. Главная причина другая - инфляция и рост ВВП европейских стран: вклад каждого государства в общий бюджет зависит именно от состояния национальной экономики.

Поэтому крупнейшее повышение взносов - у крупнейшей экономики: Германии. При этом сам процент от ВВП пока не согласован: страны вроде той же Германии, Франции и Испании не готовы отдавать в общую корзину больше одного процента; Еврокомиссия призывает увеличить цифру хотя бы на 0,1

Страны Восточной и Центральной Европы выступили против распределения расходной части. Брюссель увеличит вклады в оборону и охрану границ, решение вопросов миграции и строительство "зелёной" экономики - за счёт сокращения субсидий сельскому хозяйству и "фонда сплочения" - то есть помощь отстающим странам.

Окончательно общеевропейский бюджет на следующие семь лет должен быть согласован в ближайшие месяцы.

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