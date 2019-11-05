Целая волна инвестиций в нефтяные проекты в начале этого десятилетия может привести к тому, что рынок получит огромный объем нефти, который не принесет прибыли.

В начале этого десятилетия, в период между 2010 и 2014 гг., цены на нефть торговались на беспрецедентных уровнях, зачастую превышая $100 за баррель. Это привело к огромной волне расходов на дорогостоящие, зачастую рискованные нефтяные проекты, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Может быть, эти проекты и имели смысл, когда нефть была выше $100 за баррель, хотя даже тогда возникали серьезные вопросы. Превышение стоимости и задержки, губительные для бюджета, многих заставили задуматься несколько лет назад, прежде чем цены на нефть упали. Частые задержки на нефтяном месторождении Кашаган, в который было вложено $50 млрд, олицетворяют безрассудные привычки по расходам отрасли до 2014 г.

Однако крах цен на нефть почти вдвое в 2014 г. привел к резкому падению расходов на добычу. И первыми пострадали мегапроекты. Но это случилось только после нескольких лет больших расходов на дорогостоящие проекты.

В новом отчете Rystad Energy говорится, что рост расходов на офшорные проекты с 2010 по 2014 гг. может оказаться невыгодным. Это были масштабные многолетние проекты. Поэтому многие из них начинают реализовываться только сейчас, причем в мире, который полностью отличается от того, в котором они были одобрены: "Офшорные проекты, одобренные в период между 2010 и 2012 гг., едва ли несут ценность для компаний, занимающихся разведкой и добычей. Ожидается, что и проекты, одобренные в период с 2013 по 2014 гг., не принесут никакой ценности. Чтобы добывающие компании могли выйти из долгих лет инвестирования без потерь, цена на нефть должна вырасти до $70 за баррель".

В 2011 г. одобрение проектов достигло своего пика, когда нефтяная отрасль дала добро на реализацию проектов, оцениваемых в 13,2 млрд баррелей нефтяного эквивалента, по данным Rystad. С 2010 и 2014 гг. были реализованы проекты на 40 млрд баррелей нефтяного эквивалента.

Затем в начале 2016 г. цены на нефть упали ниже $30 за баррель. Офшорные инвестиции достигли минимума в том году, при этом одобрение получили проекты, стоимостью лишь 0,6 млрд баррелей нефтяного эквивалента.

Тем не менее проекты, одобренные в период с 2015 по 2018 гг., должны были соответствовать другим стандартам. Они могут оказаться прибыльными для компаний, даже если в среднем нефть будет стоить $40 за баррель.

"С 2010 по 2014 гг. было одобрено около 3 тыс. новых нефтяных месторождений, и, по нашим оценкам, около 800 из них не несли ценности, - заявляет Эспен Эрлингсен из Rystad Energy. - Учитывая, что с 2015 г. в центре внимания находятся затраты на разработку, одобренные за последние 4 года проекты находятся в гораздо лучшем положении".

Между тем, еще только предстоит проанализировать и понять финансовые вопросы и операционные проблемы, связанные с американской сланцевой нефтедобычей. Сектор сланцевой нефтедобычи США сильно пострадал на фоне недостатка прибыли и резкого изменения настроений инвесторов за последний год.

В годы после спада на нефтяном рынке в 2014 г. сланцевая нефтедобыча сильно пострадала, но инвестиции продолжались, поскольку компании и инвесторы считали этот сектор менее рискованным, чем крупные морские нефтяные проекты. Краткосрочная природа сланцевой нефтедобычи означает, что деньги можно быстро вернуть. Напротив, крупномасштабные долгосрочные проекты связывали капитал на годы, что проблематично при низких ценах.

Спустя несколько лет после этой инвестиционной тенденции американская сланцевая нефтедобыча стала не столь популярной. Бурение продолжается, большинство аналитиков по-прежнему отмечают рост добычи, но ажиотаж подходит к концу.

Это заставляет некоторые компании переходить на морское бурение. Но в отдельном отчете Rystad Energy предупреждает, что рост офшорных FID может привести к перерасходу средств, который достигнет $111 млрд между 2019 и 2023 гг.

Более высокие расходы, особенно если цены на нефть останутся на прежнем уровне, могут привести к падению инвестиций.

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