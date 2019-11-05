Дефицит торгового баланса в сентябре сократился на 4,7% и составил $52,5 млрд, свидетельствуют данные Министерства торговли США.

Результат совпал с прогнозом аналитиков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, согласно пересмотренным данным в августе отрицательное сальдо составило $55,04 млрд, а не $54,9 млрд, как сообщалось ранее.

Общий экспорт товаров и услуг США в сентябре снизился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем до $206 млрд.

Экспорт соевых бобов уменьшился на $1 млрд. Поставки автомобилей также сократились на $1 млрд.

Экспорт капитальных товаров увеличился на $800 млн, в том числе на $700 млн вырос экспорт гражданских самолетов.

В то же время импорт упал на 1,7% до $258,4 млрд.

Импорт мобильных телефонов уменьшился на $800 млн. Импорт капитальных товаров сократился на $1,1 млрд, в том числе импорт полупроводников снизился на $600 млн. Импорт автомобилей упал на $1,1 млрд.

США впервые с 1978 г. зафиксировали профицит торговли углеводородами, который составил $252 млн.

Без учета колебаний цен дефицит торговли товарами в сентябре уменьшился на $3,1 млрд до $82,6 млрд.

Отчет Министерства торговли США также показал, что экспорт товаров в Китай в сентябре сократился на $800 млн, в то время как импорт упал на $1 млрд. В результате дефицит торговли товарами с Китаем с учетом сезонных колебаний сократился на $100 млн до $31,6 млрд.

Как сообщали "Вести.Экономика", американские и китайские переговорщики работают над завершением текста соглашения по первой фазе урегулирования торгового спора между двумя крупнейшими в мире экономиками.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу вечером, что переговоры по "первой фазе" сделки идут хорошо, и он надеется подписать соглашение с председателем КНР Си Цзиньпином в США.

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