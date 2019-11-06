https://news.day.az/world/1172911.html В аэропортах Москвы отменено и задержано 14 рейсов
В аэропортах Москвы отменено и задержано 14 рейсов
В аэропортах столицы задержали и отменили 14 рейсов. Об этом сообщает "Яндекс.Расписания".
Такие данные представлены по состоянию на 01.10 по Баку.
Так, в Домодедово десять рейсов отменили и один задержали.
Кроме того, во Внуково три рейса отменили.
В свою очередь в Шереметьево и Жуковском отмененных и задержанных рейсов нет.
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