В аэропортах столицы задержали и отменили 14 рейсов. Об этом сообщает "Яндекс.Расписания".

Такие данные представлены по состоянию на 01.10 по Баку.

Так, в Домодедово десять рейсов отменили и один задержали.

Кроме того, во Внуково три рейса отменили.

В свою очередь в Шереметьево и Жуковском отмененных и задержанных рейсов нет.

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