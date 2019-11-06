https://news.day.az/world/1172913.html В Турции нейтрализованы террористы РПК
В Турции нейтрализованы террористы РПК
В турецкой провинции Диярбакыр нейтрализованы три террориста Рабочей партии Курдистана (РПК).
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, говорится в сообщении МВД.
Сообщается, что в ходе воздушной операции, проведенной Командованием жандармерии провинции, нейтрализованы три террориста РПК.
Операции в регионе продолжаются.
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес за это время свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
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